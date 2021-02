Het Andere Wonen verder zonder Vivent

Vivent heeft zijn aandelen verkocht. Het initiatief gaat vanaf deze maand verder onder de naam Het Andere Wonen. Directeur blijft Arno van den Berg die in 2016 mede aan de wieg stond van het project. Daarvoor was hij divisiemanager bij Vivent.

Het Andere Wonen heeft inmiddels drie projecten in de regio gerealiseerd: Waalre, Schijndel en Den Bosch (de Companie). Er staan nog zes woonprojecten in de steigers: Zilverpoort in Den Bosch, Unitashof in Heusden, Van Bommelhof in Moergestel en in Klimmen, Vinkel en Leeuwarden.