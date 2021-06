Het Bossche Manify vaart met fysiek tijdschrift voor mannen tegen de stroom in

DEN BOSCH - Het Bossche Manify is al jaren een populair lifestylemagazine voor mannen. Dwars tegen de tijdsgeest in is het blad er nu ook op papier.

Een half uur geleden is de eerste editie van het tijdschrift afgeleverd op de burelen van Manify. Roel van der Krabben (33), eigenaar en oprichter, noemt het een magisch moment. Een jongensdroom zelfs. ,,Een eigen tijdschrift, dat vind ik heel romantisch. Kijk, tot voor kort kon ik bijvoorbeeld mijn vader amper uitleggen dat je geld kunt verdienen met een online magazine. Een blad dat je op tafel kunt leggen en straks in de winkel ligt, vind ik heel speciaal.”

Quote Op de dag dat we ons nieuws naar buiten brachten, kwam het bericht dat ook Esquire verdwijnt Tom van de Wiel

Toch is de stap naar papier op het eerste oog niet zo logisch. Manify is immers al jarenlang een van de drie grootste lifestylemagazines voor mannen in Nederland. Online, welteverstaan. En onlangs werd bekend dat titels als Viva, Vogue en ELLE juist worden opgeheven, een trend die al langer gaande is. ,,Op de dag dat we ons nieuws naar buiten brachten, kwam het bericht dat ook Esquire verdwijnt”, zegt Tom van de Wiel (32), mede-eigenaar. ,,Een blad dat je qua onderwerpen kunt vergelijken met ons. Heel jammer.”

Regionaal tintje

Maar ze laten zich niet afschrikken door de tijdsgeest. Manify organiseert ook vrijdagmiddagborrels in de stad, waarbij de kaarten steevast zijn uitverkocht. ,,We hebben ons onlineplatform, de borrels en misschien richten we ons in de toekomst ook op kleding”, zegt Van de Wiel. “Dit blad past dus heel goed bij ons merk.”

Quote We hebben een verhaal waarin alles staat over oesters en Roel heeft een reisver­haal gemaakt in Malawi en heeft daar prachtige foto’s gemaakt Tim van de Pas

Het magazine wordt verkocht in het hele land, toch zit er een sterk regionaal tintje aan het blad. Het covermodel is Chatilla van Grinsven, de profbasketbalster uit Rosmalen die dankzij haar deelname aan het televisieprogramma De Verraders aan bekendheid won. Daarnaast zijn er interviews met de DJ’s Sam Feldt (Boxtel) en Remco Beekwilder (Den Bosch). ,,Die verhalen gaan veel over hun carrière”, zegt hoofdredacteur Tim van de Pas (24). ,,Naast lifestyle en humor is dat voor ons een belangrijk onderdeel. We hebben een verhaal waarin alles staat over oesters en Roel heeft een reisverhaal gemaakt in Malawi en heeft daar prachtige foto’s gemaakt. Dat komt mooi uit op papier, dat is toch heel anders dan online.”

Blad verschijnt twee keer per jaar

Het blad verschijnt vanaf nu twee keer per jaar, in de zomer en winter. ,,Dat zijn de momenten dat mensen nog bladen kopen”, zegt Van der Krabben. “Als ze op vakantie gaan of om cadeau te geven met kerst.” Het magazine (6,95 euro) ligt vanaf 1 juli in de winkel.