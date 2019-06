Het circus komt naar Rosmalen

Sinds 2015 is het verboden om wilde dieren te gebruiken in het circus. ,,Ook met bijvoorbeeld paarden maken we een mooie show. Het verbod roept alleen het idee op dat dieren in het circus verkeerd werden behandeld, terwijl het juist mooi is om te zien wat mens en dier samen kunnen bereiken. Daar kan geen drievoudige salto tegenop.”



Dus zijn er bij zijn circus wel dieren. Honden en kamelen - want dat zijn huisdieren volgens de wet.



De winnaar van het Circus Festival in Massy (Fr.) komt zijn kunsten tonen met zijn acht Friese hengsten. Een clown en acrobatiek op de grond en in de lucht maken de show compleet. Verder wil de jonge circusdirecteur vooral kwaliteit brengen. Kuipstoeltjes, een computergestuurde lichtshow. ,,En geen hoempapaclown met twee geitjes, maar een prachtige voorstelling voor het hele gezin.”