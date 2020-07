‘Het Dagje Thuis is voor mij een welkome onderbreking van de week’

Coronavirus

Dat uitje was volgens de gasten interessant en zorgde voor ontspanning. ,,Vandaag heb ik toch weer iets nieuws gehoord", zei Koos van de Loo (84). ,,Voor mij is het Dagje Thuis een welkome onderbreking van de week. De muren komen op je af als je weken nergens naartoe kan, zoals onlangs door dat coronavirus. Ik hoop dat de groep groeit, we zijn nu met vijven. Het is gezelliger als er een paar bijkomen."

Schoolkinderen

Esther Schellekens van CountourdeTwern onderstreept zijn woorden. ,,In Helvoirt komen we wekelijks op maandag bijeen in het dorpshuis HelvoirThuis. We hebben daar een ruimte tot onze beschikking en houden de 1,5 meterregel aan. Het is lastiger als we in de gang de schoolkinderen tegenkomen. Die zijn blijkbaar vrijgesteld van de afstandsregel. Soortgelijke situaties hebben we ook in Esch op dinsdag en Haaren op woensdag in de dorpshuizen. Wij zijn heel alert, maar de jongeren springen soepeler met de regels om", merkt Schellekens.