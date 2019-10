Het failliet van Europa: MATZER Theaterproducties verrassend actueel

Komt het ooit nog goed in Europa, dat worstelt met en kibbelt over de toestroom van vluchtelingen en gelukszoekers? In het Europees Parlement knarsten vorige week de tanden om de benoeming van een Eurocommissaris voor 'het beschermen van onze Europese manier van leven'. "Het is alsof Europa een burcht, een vesting geworden is, waar we ons moeten verdedigen tegen een invasie van buitenaf", foeterde een groep schrijvers in de Vlaamse krant De Standaard.