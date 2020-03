Het fietsenhok, daar kun je de vuile en schone was van Het Zonnelied veilig omruilen

Zo zitten ze bij de verschillende zorgcentra van BrabantZorg natuurlijk best wel omhoog met het rigoureuze besluit dat alle huizen ‘dicht’moeten. Bewoners mogen er niet uit, bezoek er niet in, ook familie niet. Uiteraard om te voorkomen dat dat vervelende virus zich verder verspreidt.

En dan loop je tegen heel veel kleine en grote praktische problemen aan. Neem nou de was. Veel bewoners maken gebruik van de (betaalde) service om hun was mee te geven naar de wasserij waar het Zonnelied mee werkt.

Maar er zijn ook zat bewoners die er de voorkeur aan geven om dat hun familie te laten doen dat (en andersom vinden familieleden het minstens zo vaak prettig om dat nog te kunnen doen). Maar ja, als die voordeur op slot is en het huis voorlopig verboden gebied, wat moet je dan? Zakken met vieze was uit het raam mieteren? Zou kunnen. maar schone en gestreken was teruggooien is weer zo'n gedoe.

Schone en vuile was

In Ammerzoden zijn ze sinds een week wat praktischer. Een leegstaand fietsenhok in een hoekje van het terrein van het zorgcentrum is tijdelijk omgedoopt tot logistiek centrum voor schone en vuile was. In het hok staan rekken waar namen van afdelingen opstaan. Zonnelied-medewerkers deponeren de vuile was in een plastic tas (met naam). En de familie kan eens in de zoveel tijd deze vuile was omruilen voor schone en gestreken kleren, die hun weg vinden naar het huis.

Shampoo of zeep

,,Mensen kunnen de rekken ook gebruiken om andere dingen in te leggen", zegt de locatiemanager van Het Zonnelied. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een pakje koekjes of een doos chocolade. ,,En spullen voor de verzorging zoals shampoo of zeep.”