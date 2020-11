Het gaat hard. Vinkel is nu al toe aan uitbreiding in Vinkelse Slagen 2

En nu staat het dorp al aan de vooravond van de nieuwe uitbreiding. De eerste 75 nieuwe woningen in Vinkelse Slagen 1 zijn namelijk bijna allemaal gebouwd of in voorbereiding. ‘Er zijn nog maar enkele kavels beschikbaar voor de bouw van woningen’, zo krijgt de gemeenteraad te horen. En wie er dezer dagen doorheen rijdt ziet dat het heel hard gaat in deze nieuwe hoek van het dorp. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met Vinkelse Slagen 2, stelt het Bossche college. Daarin is plek voor nog eens 60 woningen. Het college wil snel starten met de planologische procedure.