Het Gedrocht van Jeroen Bosch is gevonden in het water

Woningen bij nieuwe Speeldoos leveren weinig op; combinatie met dagbeste­ding wél veelbelo­vend

19 augustus VUGHT - Zie af van een combinatie met woningbouw en onderzoek of een dagbesteding kan worden ondergebracht in het nieuwe Vughtse theater. Dat is het plan voor De Speeldoos 2.0, als sociaal-cultureel centrum in het hart van het dorp.