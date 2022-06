Het geluk lacht het Bossche diamanten paar Hans en Anny toe, maar: ‘We hebben ook weleens oorlog’

Aardbeien­win­kel in Den Bosch sluit voortijdig: ‘We hebben ons vergist, er moet elke dag geld bij’

DEN BOSCH - ,,We hebben ons enorm vergist. Wat in Uden een groot succes is, slaat in Den Bosch helemaal niet aan.’’ Dat zegt Jan van den Elzen over de aardbeien walk-in die hij op 1 april opende in de Bossche Vughterstraat 34. Zondag sluit de zaak. Dat is ruim 4 maanden eerder dan de bedoeling was.

29 mei