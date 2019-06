Het Gestel van... Koos Loose: ‘Prachtige initiatieven zijn er’

Koos Loose is een ‘vredeskind’, zoals hij het zelf noemt: in 1945 geboren. De middelste van elf. ,,Ik was altijd bezig met het verbinden van de vijf kinderen onder mij en de vijf boven mij. Verbinden doe ik nog steeds. Sinds kort als voorzitter van de heemkundevereniging. Mijn doel is om de heemkundeverenigingen van alle dorpskernen dichter bij elkaar te brengen. In de tijd dat ik wethouder was, kwamen ze bij mij en toen adviseerde ik al: ‘Trek meer met elkaar op.’ Behalve met de verhuizing van het heemkundearchief, archivering en digitalisering, zijn we nu druk bezig met 75 jaar vrijheid. Een prachtig onderwerp waarin alle kernen samenkomen. We vieren het van 20 oktober dit jaar - die dag heel groots - tot en met 5 mei volgend jaar. Elke kern zoomt op lokaal niveau in op de oorlog en de bevrijding. We zijn nu op zoek naar persoonlijke verhalen. Er zijn prachtige initiatieven, zoals in Gemonde.”