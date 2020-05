Het ging al jaren slecht met Rosmalense sauna. Het lag dus níet aan corona

Speeltuin Kwekkeltje draait weer als vanouds, maar plassen mag niet. Ook niet in het wild

15:47 ROSMALEN - De populaire speeltuin 't Kwekkeltje in Rosmalen is ruim een week open en draait alweer bijna als vanouds. ,,Alleen zijn we in de weekeinden nog niet open", zegt voorzitter Frank Ligthart. ,,Ook reserveren voor feesten en schoolreisjes kan nog niet.”