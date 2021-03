Het graf van Janus 'Kiep’ mag niet verloren gaan en dus betaalt Den Bosch

Doorstaat Indoor Brabant ook een tweede tik van een virus? ‘Absoluut, voor 100 procent’

2 maart DEN BOSCH - Ja, ook in 2022 - of misschien later dit jaar - is er een editie van Indoor Brabant. Dat is de stellige overtuiging van directeur Marcel Hunze. ,,Absoluut, voor 100 procent”, heeft hij geen spoortje twijfel over het voorbestaan van het internationale paardensportevenement.