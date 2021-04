Het huwelijk van Gerard en Cunera telt al zestig gelukkige jaren

Ze leerden elkaar na wat ontmoetingen dankzij onder andere de bruiloft van Jan en Stien – de broer van Gerard en de zus van Cunera – kennen. Maar daar bleef het tot 1954 wel een beetje bij. Totdat ze elkaar even later weer zagen in de danstent in Middelrode en Gerad zijn toekomstige vrouw Cunera naar huis zou brengen. ,,Sinds die avond is hij nooit meer weggegaan”, vertelt de familie.

Het koppel woonde aan het begin van hun relatie allebei apart van elkaar. Zij in Heeswijk, hij op het Heeseind in het huidige Nuland. In december 1960 trouwden ze voor de wet en namen ze de boerderij van Gerards vader over. In het jaar daarna, op 27 april 1961, gaven ze elkaar het jawoord in de kerk. Het was het startsein van een lang huwelijk samen, dat vandaag de dag al zestig gelukkige jaren telt.

Gerard (88) en Cunera (86) kregen samen twee kinderen, die inmiddels voor zes kleinkinderen hebben gezorgd. De eerste 35 jaar van hun samenzijn woonden ze in de boerderij aan het Heeseind. Toen het huis naast hun woning te koop kwam te staan, twijfelden ze geen moment en zetten ze de verhuizing in gang. Ze woonden er nog ruim zeventien jaar met veel plezier. Acht jaar geleden kwamen ze in een seniorenwoning in het centrum van Nuland terecht, waar ze genieten van hobby’s als puzzelen en kaarten.