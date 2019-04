Het idee een bordeel te beginnen bij Meerwijk ontstond in de bak

Gedeelte van kade bij De Gruyter Fabriek blijft voorlopig gesloten

1 april DEN BOSCH - Aan de achterzijde van De Bossche Gruyter Fabriek blijft voorlopig een kade gedeeltelijk gesloten. Dat geldt ook voor een monumentaal gashuisje dat in 2016 is gerestaureerd. Sinds eind januari is het gebied met hoge hekken afgesloten. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat het onderzoek over enkele weken is voltooid.