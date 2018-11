‘Het is eens wat anders en je kunt lekker hard trappen’

De bal wordt met een rotgang de baan over geschoten. Het is een felgekleurde zaalvoetbal met een zacht laagje, maar hij knalt behoorlijk hard tegen de wanden. Twee van de drie squashbanen in sporthal De Schutskamp zijn op de nieuwe sport soccersquash aangepast. Dat wil zeggen, er is een net boven de baan gehangen, om te voorkomen dat na een rake bal het hele systeemplafond naar beneden komt. En dat kan zomaar gebeuren, want het tempo ligt hoog en veel tijd om de bal onder controle te krijgen, is er niet. Bojan van der Heijden (12) is hier met zijn team van FC Engelen een balletje aan het trappen: ,,Het is best moeilijk, want de bal komt snel op je af en je moet snel reageren. Je wordt onder druk gezet door de bal.’’