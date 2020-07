Het is hartje zomer, maar in Vinkel zijn ze al druk met de kerstverlichting

De groene GO Sharing scooters irriteren vooral als ze fout geparkeerd staan

8:00 Het is tegenwoordig een vertrouwd beeld in de stad: de felgroene GO Sharing scooter. Vorig jaar september gestart in Eindhoven en inmiddels rijden de scooters in Brabant in Den Bosch, Helmond en Breda. Een gemakkelijke en duurzame manier van reizen, maar vooral door het foutparkeren een doorn in het oog van velen.