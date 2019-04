Het is klas 5/6 van de Ontdekking gelukt en het is een meester!

DEN BOSCH - Het is groep 5/6 van het Bossche Kindcentrum de Ontdekking gelukt om een vervanger voor juf Lieke te vinden. Meester Marc van der Heijden (57) uit Luyksgestel is gisteren begonnen. ,,Het ging goed vandaag.’’

Zijn voorganger Lieke van Schijndel is gisteren aan haar zwangerschapsverlof begonnen. Omdat het de school maar niet lukte om een vervanger te vinden voor de periode tot aan de zomervakantie schreef de klas een handgeschreven brief van vijf kantjes. Daarin beschreven ze hun droomjuf of liever nog -meester. Want dat leek ze ook wel leuk. En ze vertelden wat ze zelf te bieden hadden.

,,Aan de ene kant super leerzaam’’, reageert Van der Heijden, die de klas een brief terugstuurde. ,,Maar eigenlijk te gek voor woorden dat deze kinderen zich hier mee bezig moeten houden. Ik maak me echt zorgen over het basisonderwijs. Dit kan geen drie, vier jaar meer duren.’’

Werk in overvloed

Zelf besloot hij zeven jaar geleden vanwege de werkdruk het onderwijs te verlaten en zelfstandig kunsthandelaar te worden. ,,Omdat dat vrij solistisch is heb ik me bij een detacheringsbureau gemeld. Eén keer per week invallen was mijn idee, maar ik zat zo op drie dagen kleuterklas. Heb al vijf banen moeten afzeggen. Het feit dat ik als invaller fulltime kan werken, zegt iets over de uitval van leerkrachten.’’