Het is mogelijk: nieuwe woonwijk rond oude vuilstort Meerendonk in Den Bosch

DEN BOSCH - Niet eerder dan in 2030, maar onmogelijk is het niet: een compleet nieuwe wijk met maximaal tweeduizend woningen én een park tussen de A2 en de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch waar voetbalclub BLC huist, golfers een balletje slaan en het complex van de Kruithoorn er meer en meer vervallen bij komt te staan.

,,We hebben de komende zes tot acht jaar nodig om drie problemen in het gebied te onderzoeken en aan te pakken’’, reageert wethouder Roy Geers op de woningbouwmogelijkheden in het gebied Groot Meerendonk, tegenover de Oosterplas aan de andere kant van het kanaal. Die problemen zijn: geluidsoverlast door vooral de snelweg A2, de ontsluiting van de nieuwe wijk én de aanwezigheid van de voormalige vuilstort.

Nog even tijd nodig

Geers: ,,We zouden nu al wel iets kunnen bouwen in het gebied, maar als we álles uit het gebied willen halen hebben we dus tijd nodig. Het uitgangspunt is om in 2030 te beginnen.’’



De gemeente heeft de mogelijkheden voor het ruim zestig hectare grote gebied op een rij laten zetten: van woningbouw tot sport en recreatie en van geluidsmuren en bosranden tot nieuwe (fiets)wegen en een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart.

Volledig scherm De Kruithoorn, gezien vanaf het Provinciehuis. © Marc Bolsius

Óm de vuilstort heen

Waarbij de woonwijk, die aan moet sluiten op de bestaande wijken Meerendonk en Gestelse buurt en het bedrijventerrein Pettelaarpark, óm de voormalige vuilstort heen moet verrijzen.Met tussen A2 en de wijk een geluidsmuur en bosrand en langs het kanaal een brede oever.

Vijfde veld BLC

Volledig scherm Minitopia op de Poeldonk. © Roy Lazet Dat de komende jaren gebruikt gaan worden om de mogelijkheden uit te werken en de problemen op te lossen betekent niet dat er in het gebied helemaal niets gebeurt, stelt Geers. Zo kan voetbalclub BLC het al eerder beloofde extra vijfde natuurgrasveld aan laten leggen. Wordt het contract met de golfclub waarschijnlijk tot 2030 verlengd en komen er de al eerder afgesproken 54 tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige milieustraat.

In gesprek over Minitopia

Geers: ,,Met de bewoners van Minitopia gaan we over de toekomst in gesprek.’’ De experimentele woonvorm Minitopia, die nu uit 33 woningen bestaat en sinds een jaar in het gebied ligt, is in principe vastgelegd afgesproken tot en met 2023.

Monumenten De Kruithoorn

Voor het terrein van de voormalige wapen- en munitiefabriek uit de jaren vijftig worden ook eerder maatregelen verwacht. De Kruithoorn met panden, ondergrondse schietbaan en bunkers, heeft monumentale waarde maar een aantal panden wordt vanwege achterstallig onderhoud en asbest niet meer verhuurd.



Volgens de gemeente wordt het opruimen van een deel van het asbest geschat op 100.000 euro. Grootschalig onderhoud zou wel eens te duur kunnen worden, waardoor gedeeltelijke sloop onvermijdelijk is.