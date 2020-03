Het is nog rustig in de noodopvang op school: ‘Liever tot de meivakantie zo doorgaan’

DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Prima te doen, zeggen de basisscholen over de opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen. De boel staat goed op de rit en de aantallen zijn zeer te overzien. ,,Liever zo door tot aan de meivakantie dan na 6 april weer open gaan.’’

Het officiële besluit valt volgende week dinsdag, maar er is een dikke kans dat de scholen ook na 6 april gesloten blijven. Behalve dan voor de opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen. Niet meer dan logisch volgens Bram van Ek van de Stichting Leijestroom, met scholen in Den Bosch, Vught, Cromvoirt en Vlijmen.



,,Het ligt bijna voor het oprapen om in ieder geval tot de meivakantie zo door te gaan. Na 6 april is het nog twee weken en dan zouden we weer twee weken vrij zijn in verband met de vakantie.’’

Van Ek: ,,Geluiden die ik hoor is dat als wij na 6 april weer moeten beginnen en al die andere regelingen blijven bestaan, dat je op school bijzondere situaties krijgt. Ouders die niet meer naar binnen mogen, kleuters die niet naar de klas gebracht mogen worden. Dat is misschien nog wel ingewikkelder dan wat we nu aan het doen zijn. Dan liever nog even zo door.’’

Langer door ligt voor de hand

,,Tot en met de meivakantie dicht ligt voor de hand’’, denkt ook Ankie de Laat van ATO Scholenkring (Rosmalen, Empel, Den Bosch). ,,Dat is zeker te dragen en te organiseren.’’

,,Het zou mij niks verbazen als dat de uitkomst zou zijn’’, zegt Toon van den Hanenberg van Stroomm dat zowel in de Meierij (Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Berlicum) als de Bommelerwaard (onder meer Rossum, Kerkdriel, Zaltbommel, Brakel en Aalst) verschillende scholen heeft.

,,Ik denk wel dat als dit langer gaat duren, er meer een beroep op de scholen wordt gedaan. Toon van den Hanenberg, Scholenkoepel Stroomm Hij refereert aan het onderzoek naar coronabesmetting onder scholieren en gezinnen dat het RIVM dinsdag is gestart en dat over zes weken klaar is.



Voor de tweede week deze coronacrisis dienen de scholen als opvang. Voor nood, maar die is blijkbaar nog niet zo hoog, gezien de geringe aantallen. Bij de Leijestroom (2000 leerlingen) zijn het hooguit een paar leerlingen meer dan de 29 van vorige week.

Bij Stroomm ‘eerder tientallen dan honderden’ op een totaal van 3000. Van den Hanenberg: ,,Veel mensen zijn in staat geweest om zelf opvang te regelen. Ik denk wel dat als dit langer gaat duren, er meer een beroep op de scholen wordt gedaan.’’

200 kinderen op een totaal van 10.0000 in Den Bosch

,,Verdeeld over de stad Den Bosch zijn het er op de allerdrukste dagen zo'n 200. Dat is van ATO en Signum samen. Op een totaal van ongeveer 10.000 kinderen is dat een heel klein aantal’’, weet De Laat.

,,Soms zijn het er zo weinig dat we in een buurtschool kinderen van vier verschillende scholen opvangen. Het is nog redelijk stabiel, maar we denken dat het wel iets op gaat lopen. De laatste paar dagen zijn we bezig om ook kwetsbare kinderen op te vangen van wie de thuissituatie onveilig is. Dat zijn overigens maar enkele kinderen.’’