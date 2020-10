‘Het kapperswinkeltje’ vertrekt uit pand Vughterstraat en zoekt een nieuwe plek

DEN BOSCH - Kappers in en rond Den Bosch moeten binnenkort een nieuw adresje zoeken om hun scharen en kammen te kopen. Superstore for Hair aan de Vughterstraat gaat het pand namelijk verlaten en zoekt nog naar een nieuw onderkomen.

Officieel heet de winkel tegenwoordig ‘Superstore for Hair', maar Bosschenaren zullen de winkel beter kennen als 't Kapperswinkeltje van Hair Self Shop. In januari ging de winkel op in de keten van Superstore for Hair. Dat betekende een nieuw begin voor de zaak en daar hoort nu blijkbaar ook een nieuw pand bij.

,,Het huurcontract loopt af en wij mikken op iets groters", vertelt Harold van Dijke van Superstore for Hair. Het huidige pand kent 65 vierkante meters, maar dat is dus niet groots genoeg voor de plannen van de keten dat naast Den Bosch ook vestigingen heeft in onder andere Dordrecht, Roosendaal, Breda en Rotterdam. ,,We willen ook een nieuw concept proberen. Maar dat is afhankelijk van hoe groot het nieuwe pand is.”

Volgens Van Dijke wil de winkel in het centrum blijven, want het Bossche avontuur bevalt de keten ‘opzich wel goed’. ,,Den Bosch was voor ons een nieuwe stad, maar er gebeurt veel in de stad. Den Bosch heeft veel potentie.” Tot 1 januari mag de winkel in het pand in de Vughterstraat blijven. ,,We zijn hoopvol dat we dan een nieuwe pand hebben gevonden", aldus Van Dijke.