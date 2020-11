Het knetterde niet tijdens lijsttrekkersdebat in vrijwel lege Speeldoos Vught

VUGHT - Er klonk geen gejoel, applaus of feedback vanuit het publiek. Vanwege corona vond het Vughtse lijsttrekkersdebat dinsdagavond plaats in een zowat leeg Theater de Speeldoos. Het was onwerkelijk en de avond verliep tam.

Het debat was live via Avulo tv en verschillende andere kanalen van de lokale omroep te volgen. ,,Maar publiek zorgt toch voor meer sfeer en spanning", reageerde VVD-lijsttrekker Mark du Maine voorafgaand aan het debat. ,,Het is prettig om te voelen of dat wat je zegt aankomt, dat je een signaal krijgt dat er interesse is in je standpunten en meningen", vulde Rutger Jans, lijsttrekker van het CDA aan. ,,Dus nee, niet fijn, deze door corona afgedwongen beperking van de interactie met de kiezers.”

Verhit

PvdA/GL-lijsttrekker Toine van de Ven vergeleek het met radiodebatten, waar ook geen publiek bij is. Verhit werd het in ieder geval niet. Het verkiezingsdebat was een initiatief van VughtDebatteert, een samenwerking van VughtParticipeert, Avulo, Theater de Speeldoos en Huis73.

Betaalbare woningen

Onderwerpen zoals wonen, verkeer en veiligheid, duurzaamheid, burgerparticipatie, financiën en transparante Besluitvorming kwamen ter sprake. Bart Eigeman (voormalig wethouder in Den Bosch) en journalist Jan Peels waren de gespreksleiders.

Quote Met 110 miljoen euro schuld is er geen ruimte meer voor iets anders Rutger Jans, CDA Vught

Over drie onderwerpen leken de partijen het redelijk eens te zijn te zijn: meer betaalbare woningen bouwen, oplossingen zoeken voor de lokale wegen die door de ombouw van de N65 in de knel komen én in een vroeg stadium inwoners betrekken bij plannen, oftewel werk maken van burgerparticipatie.

N65

Het venijn zat vooral in de discussie over het eventueel heroverwegen van de reconstructie van de N65 én het opnieuw met de provincie en of het Rijk aan tafel gaan voor meer geld. Volgens de huidige coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen en PvdA/GL is dat niet realistisch en is het plan dat uitgevoerd wordt het hoogst haalbare. Dat vond ook de SP.

Quote Het CDA predikt al jaren dat het slecht gaat maar we hebben al jaren een sluitende begroting Mark du Maine, VVD Vught

CDA en D66 dachten daar anders over. ,,Ik noem het een half plan", aldus D66-lijsttrekker en voormalig wethouder Fons Potters. ,,We halen veel verkeer de dorpen in. Deze knelpunten gaan veel geld kosten. Nu Vught financieel op haar rug ligt, moeten we heronderhandelen.” CDA-lijsttrekker Rutger Jans vulde aan: ,,Inderdaad, denk er nog eens goed over na.”

Schuld

Ook de inmiddels gepasseerde discussie over de Jagersboschlaan kwam weer ter tafel. Evenals de financiële situatie in Vught die volgens PvdA/GL, Gemeentebelangen en VVD door het CDA, D66 en SP veel negatiever wordt voorgespiegeld dan die feitelijk is. ,,Het CDA predikt al jaren dat het slecht gaat maar we hebben al jaren een sluitende begroting", aldus Du Maine. ,,Dus zo slecht gaat het niet.” Waarop Jans antwoordde: ,,Met 110 miljoen euro schuld is er geen ruimte meer voor iets anders. Ik vrees toch echt bezuinigingen.”