Het kost een paar jaar, maar dan staat er weer een mooi lint van bakenbomen langs de Maas

Loting voor superactie­ve woningzoe­ken­den in Den Bosch stopt

27 juni DEN BOSCH - Elke woningzoekende in Den Bosch kan na 1 juli weer reageren op een lotingwoning. Uit het experiment waarbij alleen superactieve woningzoekenden mee konden doen, blijkt dat de groep woningzoekenden in Den Bosch groter werd en dat was nu juist niet de bedoeling. De corporaties blijven wel 33 procent van de te huren woningen via loting aanbieden. Dat percentage was speciaal voor het experiment verhoogd.