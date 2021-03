Het licht gaat uit bij BOEL bazaar in Den Bosch, winkel gaat online verder

,,Ze zijn nu bezig met het opruimen van de spulletjes", zegt pandeigenaar Jeroen Steringa donderdagochtend. In 2019 nam BOEL bazaar intrek in het pand van 550 vierkante meter aan het Hinthamereinde, nadat de Aziatische supermarkt Amazing Oriëntal verhuisde naar de Gruttostraat. Ondernemers konden er ruimte huren om producten te koop aan te bieden en er waren flexwerkplekken, maar er was ook een keuken en ruimte voor muziek.

Online verder

Ondanks dat BOEL vertrekt uit het Hinthamereinde, betekent dit niet dat er een einde komt aan het avontuur. Het artistiek leven gaat online verder. Via de eigen website verkoopt BOEL bazaar nog steeds onder andere kunst, sieraden en kleding die thuis bezorgd worden of opgehaald kunnen worden op afhaallocaties in Den Bosch, Rosmalen en Schijndel.

,,Deze community van mensen die zich aan BOEL hebben verbonden, is te leuk om mee te stoppen", zegt Bredeveld. ,,We gaan er het beste van maken en ik sluit niet uit dat we in de toekomst weer een pand gaan huren of dat we misschien weer iets in de Azijnfabriek gaan doen, waar we in 2018 zijn begonnen.”