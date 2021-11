Het lijkt een eeuwenoud schilderij, maar het is toch echt een foto van Frank van Driel

DEN BOSCH - Zijn foto’s sieren de wanden van galeries in onder meer Groot-Brittannië, Australië en Hong Kong en worden in Nederland gepresenteerd op prestigieuze beurzen als Tefaf Maastricht, KunstRAI en Pan Amsterdam. Vanaf zondag 21 november is het werk van de Bossche kunstfotograaf Frank van Driel heel dichtbij te zien, namelijk in Museum Slager.

,,Hooguit tweehonderd stappen bij mijn atelier vandaan, dus ik kan het werk lopend brengen. Een stuk makkelijker dan verzenden per vliegtuig in houten kisten, zoals dat gaat bij internationale exposities”, zegt Frank van Driel (1966), woonachtig in Vught.

Wie verwacht dat een succesvolle kunstenaar als hij beschikt over een luxe en ruim atelier vol belichtingsapparatuur en reflectieschermen heeft het mis. Zijn foto’s worden geboren op een lage, tochtige zolder in de Bossche binnenstad. ,,Lampen zijn niet nodig, want ik werk uitsluitend met natuurlijk licht dat binnenvalt door een raampje.” Daar heeft hij een reden voor. ,,Daglicht matcht mooier met de omgeving waarin de foto’s worden gepresenteerd.”

Belangrijke inspiratiebron

Zijn werkruimte bevindt zich onder het pannendak van ‘Het Pand’ aan de Louwsepoort, ooit de refter op het kloosterterrein van de Zusters van Orthen. Het is nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en ademt een sfeer die feilloos aansluit op de beelden die Frank van Driel maakt. ,,Deze werkomgeving is een belangrijke inspiratiebron voor me.”

In de internationale kunstwereld is Van Driel al lang geen onbekende meer. Werk van zijn hand is meerdere keren bekroond. Het zijn vooral de gefotografeerde stillevens op groot formaat die respect afdwingen. Voorstellingen in de stijl van Nederlandse en Vlaamse meester-schilders uit de 17de eeuw. ,,Ik laat me inspireren door hun licht en symboliek, maar geef er wel een eigen draai aan. Vaak verberg ik er eigentijdse en verrassende elementen in.”

Volledig scherm The Naked Truth uit de serie Calculated van Frank van Driel. Gefotografeerd in 2017. © Frank van Driel

Hij toont een ingelijst werk met een groene vaas waarin roze bloesems staan. Met het theatrale strijklicht en de donkere achtergrond lijkt het op het eerste gezicht een antiek bloemenstilleven, maar er is meer. Van Driel: ,,Kijk maar eens wat langer, dan zie je in de spiegeling van de vaas een vrouwelijk naakt bij een raam.”

Aan de totstandkoming van zijn gefotografeerde opstellingen gaat veel werk vooraf. ,,Allereerst het verzamelen van de objecten natuurlijk. Voor deze opname bijvoorbeeld wilde ik vijf soorten zoetwatervissen vereeuwigen. Die heb je niet zomaar bij elkaar.” Belangrijk vindt hij ook het verhaal achter het werk. ,,Dat kan symboliek zijn, maar ook iets persoonlijks. In deze opstelling plaatste ik heel subtiel een voorwerpje dat herinnert aan mijn vader die onlangs is overleden.”

De intieme ambiance van Museum Slager aan de Choorstraat, gewijd aan de Bossche schildersfamilie Slager, past bij die van zijn foto’s, vindt Van Driel. Behalve de stillevens hangt er een serie naakten die hij onlangs maakte. Bij de opening van de expositie The Art of Perception lanceert de kunstfotograaf zijn boek To be frank. Op de middagen van 12 december, 16 januari en 6 februari is hij ter plekke aanwezig om uitleg te geven.