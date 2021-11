Het mag ook wel een keer: afsluiting van rotonde tussen Den Bosch en Vught zorgt niet voor files

DEN BOSCH/VUGHT - De rotonde bij Van der Valk in Vught is de komende tijd dicht voor auto’s. Maar de verwachte files bleven maandagmorgen uit. ,,Heb je het ook gezien? Je houdt ze niet tegen hè.”

Eén van de bouwers aan de nieuwe turborotonde tussen Den Bosch en Vught heeft het over een zwarte personenauto die ‘s ochtends toch nog tussen de zware vrachtwagens en graafmachines slalomt ondanks dat de rotonde vanaf vandaag (1 november) is afgesloten.

‘Bye-pass’ richting het centrum van Den Bosch

De rotonde Vughterweg en Postweg is tot 19 december 21.00 uur dicht voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen via een nieuwe (fiets)brug wel naar de overkant. Volgende maand wordt er aan de kant van de Heunweg nog een langere fietsbrug over de rotonde gelegd. Bovendien komt er vanaf de Randweg een zogenaamde ‘bye-pass’ richting centrum van Den Bosch waardoor het verkeer beter doorstroomt op de rotonde.

‘Gele borden staan er al een tijdje’

Wie had verwacht dat het verkeer via de uitvalswegen door de afsluiting van de rotonde op zou stroppen komt bedrogen uit. Den Bosch beleeft maandag na de herfstvakantie een vrij rustige ochtendspits. ,,Misschien weten de mensen die hier altijd langsrijden dat de rotonde bijna twee maanden dicht is”, zegt een voorbijganger. ,,Die gele borden met de tekst ‘Rotonde dicht, Pak de fiets’ staan er al een tijdje.”

Volledig scherm Het verkeer wordt bij het Wilhelminaplein in Den Bosch omgeleid. © Peter de Bruijn

,,Ik heb m’n auto ergens in Vught geparkeerd. Normaal ga ik met de auto naar m’n werk in Den Bosch. Nu, op dag 1 van de afsluiting meteen met de ‘benenwagen’ inderdaad”, zegt Alyssa van de Ven. ,,Het was kiezen: of lopen of in de file staan. Ik zie trouwens dat alles lekker doorrijdt op de randweg. Ik had het vandaag veel drukker in de spits verwacht. Denk dat ik vanaf morgen toch maar ga fietsen. Zo is het bijna niet te doen.”

Van de Ven vindt het ‘voor iedereen fijn’ dat de rotonde na 19 december een veiligere turborotonde wordt. ,,Er stond hier ‘s ochtends en ‘s avonds vrijwel altijd een file. Vooral voor fietsers was deze rotonde gevaarlijk.”

Volledig scherm En zo moet de vernieuwde (turbo)rotonde straks worden. © Peter de Bruijn

Verhuizen naar Den Bosch

Hayo Bodde uit Den Bosch wandelt over de fietsbrug naar de sportschool aan de overkant in de tent naast het Van der Valk hotel. Een bijzondere tochtje voor hem: ,,We verhuizen vandaag van Den Bosch naar Vught”, zegt hij. ,,Een flinke stap. Het is nu wel heel rustig voor ons huis. Er rijdt hier toch al minder verkeer nadat de Randweg is aangelegd. Ooit stonden er zeker in de middag lange files voor onze woning. Een verbeterde rotonde is ook voor de veiligheid een goede zaak. Ik heb hier vaak bijna ongelukken met fietsers gezien. Jammer en toch gek dat ze daar tien jaar geleden niet aan gedacht hebben.”