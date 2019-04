Het maken weer sexy maken bij SPARK in Den Bosch

Fietsers­bond steunt ANWB bij beoorde­ling snelfiets­rou­te Den Bosch - Oss

6:02 DEN BOSCH - Aad Smid, provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond Noord-Brabant, is het eens met de complimenten van de ANWB voor de snelfietsroute Den Bosch-Oss. Ook steunt hij enkele tekortkomingen die de ANWB heeft geconstateerd bij een onderzoek van negen snelfietsroutes. Volgens de ANWB is het ‘minder aangenaam’ dat op 40 procent van het traject auto's 'te gast zijn’. Ook klaagt de ANWB over gedeelten waar tegen het verkeer in wordt gefietst. Maar dat bezwaar kent Smid niet.