Het ‘nieuwe normaal’ voor visueel beperkten in Vught: ‘Mijn plattegrondjes in het hoofd kloppen niet meer’

De stress van het theater komt rector Jean Wiertz nu in coronatijd goed van pas: ‘Er komt altijd wel een oplossing’

10:32 DEN BOSCH Actrice en zangeres Joke Bruijs had graag nog wat langer met hem samengewerkt, maar Jean Wiertz koos voor het onderwijs. Van componist en arrangeur naar rector op het Sint Janslyceum in Den Bosch. ,,Het is pionieren nu in coronatijd en dat heeft iets moois.’’