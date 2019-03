Het Noordbrabants Museum koopt 'wilde' Sluijters op TEFAF voor 275.000 euro

Het werk vormt een aanvulling op de grote collectie die het museum van de Brabantse kunstenaar bezit. Een naakt uit deze periode in eigen collectie ontbrak. Het schilderij is vanaf vrijdag te bewonderen in de permanente collectie van het museum. De tentoonstelling Jan Sluijters. De wilde jaren is nog tot en met 7 april te zien.

Particulier bezit

Het museum verwierf het schilderij uit particulier bezit via Kunsthandel Jacques Fijnaut B.V., voor 275.000 euro. Sinds de jaren 80 is het werk niet meer voor het publiek te zien geweest. Oorspronkelijk heeft het doek toebehoord aan de bekende verzamelaar J.F.S. Esser, die bevriend was met Sluijters.

Directeur Charles de Mooij over de aankoop: ,,Het was een unieke kans om dit werk dat tientallen jaren in privébezit is geweest, te kunnen aankopen op TEFAF.”

Zittend naakt

Onder invloed van de internationale moderne kunst ontwikkelde Sluijters zich tot een van de belangrijkste modernisten in Nederland. Na zich enkele jaren voornamelijk op het landschap te hebben gericht, leefde rond 1910 de interesse van Sluijters voor het figuur weer op. In deze periode schilderde hij meerdere naakten die het hele doek in beslag nemen en die destijds vanwege hun ‘onzedelijkheid’ in opspraak kwamen.

Volledig scherm Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. © Rijan van Leest

Grote collectie

Jan Sluijters is naast Jheronimus Bosch en Vincent van Gogh een van de kunstenaars aan wie Het Noordbrabants Museum in zijn programmering en verzamelbeleid speciale aandacht besteedt. Sluijters is geboren in Den Bosch en zette hier zijn eerste stappen in de richting van het kunstenaarschap.