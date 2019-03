Het onbekende verhaal van de witte bussen tijdens Tweede Wereldoorlog

,,Ik had zijn naam, geboortedatum en gevangenennummer", aldus Arie Wolfert uit Vlijmen. ,,Niemand wist wat de Noor Sven Oftedal die maanden in 1945 in Kamp Vught had gedaan. Hij bleek arts en politicus te zijn. Werd gedwongen in het ziekenhuis in het SS-kamp te werken. In september 1944 werd Vught ontruimd. Toen is Oftedal naar Sachsenhausen getransporteerd. Later werd hij met een van de witte bussen naar kamp Neuengamme gebracht.