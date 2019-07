Het Paleiskwartier als vrucht: de harde schil buiten, zacht, open en groen van binnenin

Alles om te voorkomen dat het blad verbrandt in het Levensbo­men­bos in Rosmalen

7:01 ROSMALEN/DEN BOSCH - Bomen voor een overleden dierbare: er zit veel emotie in het Levensbomenbos in Rosmalen. Maar in die twee jaar dat het bos staat, is het ook uitzonderlijk droog en dus hebben de jonge bomen het zwaar. Dat betekent veel water geven, net als in de rest van de gemeente. ‘Bij deze temperaturen verbrandt het blad'.