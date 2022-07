Het ‘Père-Lachaise van Den Bosch’ krijgt natuurgraven

Michael Bol blijft even stilstaan bij een rondwandeling over de Bossche begraafplaats Orthen. ,,Moet je eens rondkijken hoe mooi het hier is. Ik kom hier altijd helemaal tot rust”, zegt Bol, nu circa een jaar voorzitter van Solamen. Deze stichting is sinds 1978 verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats. Bol: ,,Voor mij is dit het Père-Lachaise van Den Bosch”, doelt hij op de wereldberoemde rustplaats in Parijs.