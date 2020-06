Het vonkje ontstond jaren na de eerste ontmoeting, nu zijn ze 60 jaar getrouwd

Het was geen liefde op het eerste gezicht. Francien en Martien hebben behoorlijk de tijd genomen om elkaar te leren kennen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In 1955 kregen ze verkering en vijf jaar later volgde het jawoord.

Warme familie

Martien, geboren in 1933 en vanaf zijn eerste levensjaar woonachtig in Den Bosch, is zijn loopbaan begonnen bij Grasso. Later stapte hij over naar de Kruithoorn, waar hij zijn jaren tot aan zijn vut heeft volgemaakt. De twee jaar jongere Francien, geboren en getogen in de provinciehoofdstad, is van oorsprong coupeuse. Zij heeft de volle aandacht gericht op het grootbrengen van hun twee kinderen.