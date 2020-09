Het wachten is op Plato en Socrates bij Tapperij de Keyzerin in Den Bosch

DEN BOSCH - De Keyzer is dood, lang leve de Keyzerin. Het bijzondere borrelcafé in de 'Korte Put', tussen Breton en Le Méridien, kent nieuwe eigenaren: moeder Anita en dochter Britt van Bokhoven. Er verandert weinig, concept én interieur blijven goeddeels hetzelfde.

Wie nog nooit het kroegje is binnengewandeld, komt ogen te kort. Een bonte verzameling antiek en curiosa, badend in oranje licht, bepaalt in een pijpje van dertig vierkante meter de nostalgische en huiselijke sfeer. Aan de muren zien we onder meer een 'potentiële' Jack the Ripper die door twee schoonheden wordt geflankeerd, Alexander Pollock op de hoge bi, Ludwig van Beethoven, en enkele cupido's.

"Het is geen abc-tje om alle tierlantijntjes af te stoffen", erkent Ankie Boom-De Hart uit Haarsteeg -de ex-buurvrouw van de familie Van Bokhoven- die meehelpt met opstarten. "En wat zou er in godsnaam in die oude spiegelkast zitten? Een zak met gouden munten? Ben bijna geneigd de zware kerkbank die ervóór staat te verzetten."

Spannend

Britt(19) en Anita van Bokhoven(52), de nieuwe eigenaren, vinden het ook allemaal reuze spannend. "We hebben er heel veel zin in. Ons aanbod bestaat onder andere uit méér dan honderd verschillende speciaalbieren en een aantal mooie wijnen. De borrelplankjes zullen evenmin ontbreken", vertelt moeder Anita. "Het is niet voor het eerst dat we samen een avontuur beginnen. In het RKC-stadion hebben we een hele poos pal naast het uitvak een uitgiftepunt 'bemand'. Die ervaring heeft ons geleerd dat we elkaar prima aanvullen", weet Britt die óók nog bezig is met het afronden van haar studie travel&hospitality aan het ROC Nijmegen.

"We toveren de zaak zeker niet om tot een mini-hospaleis. Nee, het is de bedoeling dat onze gasten heerlijk gaan borrelen, met een jaren '80-muziekje op de achtergrond. Het zou me niet verbazen als tussen de regels door diepe filosofische gesprekken ontstaan in deze aparte setting."

Volledig scherm Britt van Bokhoven, temidden van een groot aantal speciaalbieren © Chris Korsten

Volledig scherm Wat heeft Ludwig van Beethoven met Warsteiner gemeen? © Chris Korsten