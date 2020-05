‘Het witte huis’ aan de Citadellaan: besmetting, röntgenfoto’s en het geluk van vrije adem

't Kwekkeltje Rosmalen weer open vanaf 11 mei

17:32 ROSMALEN - De drukbezochte speeltuin 't Kwekkeltje in Rosmalen gaat vanaf 11 mei weer open. De openluchtspeeltuin was vanwege de coronacrisis gesloten. De speeltuin is voorlopig alleen open op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag.