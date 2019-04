Het wordt steeds gekker, ook met de paasdagen

Mag ik van u drieëndertig Mollige mama’s? Om die bestelling op tijd klaar te hebben zijn ze bij Patisserie de Rouw in Vught extra vroeg begonnen. ,,Stond de klant nóg ruim een uur eerder dan afgesproken op de stoep’’, zegt Doris de Rouw. Maar goed, voor 33 keer een eivormige chocoladekip met drie kuikentjes à 37,50 euro per stuk willen ze best even gas geven. Dat stapje extra plus hun vakmanschap is waarmee ze zich onderscheiden.