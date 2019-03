Het worstenbroodje is er nu ook in vegan-variant: ‘Het moet zoveel mogelijk op echt worstenbroike lijken’

Door Bart Gotink

Ok, de eerlijkheid gebiedt wel direct te zeggen dat er al vegetarische worstenbroodjes bestaan, onder meer bij Ekoplaza. ,,Maar dat zijn broodjes met een groente-achtige vulling", aldus Beekman. ,,Niets mis mee, maar daarmee krijg je nooit het echte vleesgevoel.” Niet dat de bakker van het bedrijf Brabantsche Worstenbroodjes het niet heeft geprobeerd. ,,We zijn ook met bijvoorbeeld bonen bezig geweest. Maar zo'n gepureerde massa is het toch niet.”

Volledig scherm De vegan-worstenbroodjes gaan de oven in © Brabantsche Worstenbroodjes

Na twee jaar proberen en testen heeft de worstenbroodjesbakker, met vestigingen in Den Bosch en Vught, nu een broodje gemaakt van tarwe-gluten en tarwe-eiwitten. ,,Het is qua uiterlijk in elk geval identiek, je kan het verschil niet zien. En bij testen vroegen mensen zich ook af of er geen fout was gemaakt, en ze wel echt een vegetarisch broodje hadden”, zo stelt Beekman.