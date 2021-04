Het wringt op het Maurick College, gemor over lotingssysteem

Provincie na grote brand: recycling­be­drijf AVI mag in Den Bosch blijven zitten

3 april DEN BOSCH - Er is vooralsnog geen reden om extra maatregelen te treffen tegen het schrootverwerkende bedrijf AVI in Den Bosch. Dat schrijft het provinciebestuur in antwoord op vragen van de statenfractie van GroenLinks.