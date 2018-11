HEVO overweegt uit KBO Brabant te stappen

Seniorenvereniging HEVO in Rosmalen is met zo'n 2600 leden een van de grootste afdelingen van KBO Brabant. Samen met andere afdelingen in de gemeente Den Bosch vormt de de kring Den Bosch.

Volgens voorzitter Carel van de Heuvel is het HEVO-bestuur al geruime tijd in gesprek de KBO Brabant over de koers. Niet in een ruziënde sfeer, benadrukt de HEVO-voorzitter. ,,Het gaat om inhoudelijke argumenten.”

De HEVO-leden hebben in twee bijeenkomsten met het bestuur over voors en tegen kunnen spreken. In april wordt in de algemene ledenvergadering een voorstel besproken. ,,Want het is aan de leden om te bepalen of we wel of niet bij de KBO blijven.”