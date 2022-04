Hijsen van speciale vlaggen startsein voor 800-jarig jubileum van Bossche kathedraal

DEN BOSCH - ,,Er zijn veel herinneringen. Ik heb mijn man ontmoet in de Sint-Jan, we hebben er ons huwelijk gevierd, de uitvaart van mijn vader was op deze plek en ik heb hier vanaf mijn 14de in het koor Schola Cantorum mogen zingen. Je boft toch als je dat in zo’n gebouw mag doen? Kortom, deze kathedraal betekent - zoals voor veel Bosschenaren - veel voor ons. Zoals de burgemeester het aan het eind van de paasviering zei: ‘Je ziet de toren van de Sint-Jan... Je voelt je meteen weer thuis’.