Hinthamerstraat en omgeving afgesloten voor verkeer. En wie mogen doorrijden?

DEN BOSCH - Behalve de Bossche Hinthamerstraat bij de kruising met de Zuid-Willemsvaart worden ook enkele straten in de omgeving vanaf 15 juli tot 15 oktober afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt van 18.00 tot 02.00 uur met hekken en verkeersregelaars. Volgens de gemeente is hiervoor gekozen in overleg met belanghebbenden om sluiproutes te ontlasten.

Om tegemoet te komen aan de winkeliers is besloten om de afsluiting tijdens koopavond te laten gelden vanaf 21.00 uur.

Op de Bethaniestraat ter hoogte van de kruising met de Bazelaarstraat (waar ook het vergunninghoudersparkeren begint) komt een paal te staan. Dit betekent dat het woongedeelte van de Bethaniestraat, St. Jacobsstraat, St. Jacobshof en de Mgr. Prinsenstraat alleen via de Hinthamerstraat is te bereiken. Het eenrichtingsverkeer op de Mgr. Prinsenstraat komt te vervallen.

Politie en stadstoezicht

Er is ook een paal gepland bij de Windmolenbergstraat om de doorsteek naar de Hinthamerstraat af te sluiten. Dit woongebied - Bazelaarstraat, Windmolenbergstraat - is alleen via de Hekellaan te bereiken.

De gemeente sluit af tot 02.00 uur. Dan sluit de horeca en is er alleen nog bestemmingsverkeer (bewoners en bevoorrading). Winkels en horecabedrijven kunnen volgens de gemeente ‘normaal worden bevoorraad in de vroege ochtend’'.

Politie en stadstoezicht gaan handhaven en besteden extra aandacht aan mogelijke andere plaatsen waar sprake kan zijn van een waterbedeffect (verschuiving van de verkeershinder).

Uitzondering voor

De verkeersregelaars maken een uitzondering voor hulp- en nooddiensten, openbaar vervoer, (regio)taxi’s en invaliden met invalidenparkeerkaart. Dat geldt ook voor bewoners/bedrijven met een parkeervergunning in de zones in en rond de Hinthamerstraat, bevoorradingsverkeer, houders van een pas voor het selectief toelatingssysteem (pyramide) in de Torenstraat en Hinthamerpromenade en enkele bewoners van de Hinthamerstraat die een parkeerplaats op eigen terrein hebben, maar geen vergunning.

Door de afsluiting van de straat krijgen de ondernemers mogelijkheden voor bijvoorbeeld een terras. Maar er zijn beperkingen. De straat blijft immers toegankelijk voor de hulpdiensten en enkele andere groepen. Delen van de parkeerstrook kunnen (mogelijk) wel worden gebruikt.

Lange termijn

Eind augustus is een tussenevaluatie. Nagegaan wordt of de afsluiting in de Hinthamerstraat en in de omliggende woonbuurten leidt tot minder overlast en ergens anders overlast ontstaat. De gemeente wil 'voor de lange termijn de veiligheid en leefbaarheid in de Hinthamerstraat en de buurten erom heen verbeteren’. ,,De ervaringen van deze zomer helpen ons daarbij’’, aldus de gemeente.