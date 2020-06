DEN BOSCH - Gaat het lukken om de Hinthamerstraat en directe omgeving uiterlijk voor 1 juli ‘s avonds en ‘s nachts af te sluiten verkeer zoals de gemeente onlangs aankondigde? ,,Het zal nooit gebeuren. Want dat kost echt meer tijd’’, zegt Ton Kranenburg, voorzitter van ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch. En van het beloofde overleg is nog niet veel terecht gekomen.

,,We zijn de afsluiting aan het voorbereiden’’, zegt een woordvoerder van de gemeente over het uitvoeren van een motie die op 9 juni werd aangenomen als aanpak van (verkeers)overlast. Volgens haar gebeurt het ‘in goed overleg met onder meer bewoners, en ondernemers in de directe omgeving’.

Hekken en verkeersregelaars

Voorzitter Kranenburg weet niks van dat overleg. ,,Je zou de Hinthamerstraat af kunnen zetten met hekken en verkeersregelaars. Op korte termijn afsluiten met beweegbare palen zal niet lukken. Want het koste een jaar voordat er eentje stond op de hoek van de Vughterstraat en Postelstraat. Bovendien kost het jaarlijks ongeveer een ton. En je zult er een aantal nodig hebben om ook andere straten af te sluiten.’’

Kranenburg zegt op 12 juni een mailtje van de gemeente te hebben gekregen waarin nader overleg met ‘Hartje’ wordt aangekondigd. Het staat op de agenda voor woensdag tijdens overleg met centrummanagement waarin de gemeente, winkeliers en horeca-ondernemers zijn vertegenwoordigd.

Verplaatsing van problemen

Namens de horecabranche is Helga Gerritzen betrokken bij het overleg. Volgens haar is niet eerder met de horecabranche inhoudelijk over de afsluiting gesproken. ,,Wij zijn vooral benieuwd naar uitleg van de precieze aanpak. Want je kunt niet zo maar een aantal straten tijdelijk afsluiten voor autoverkeer. Ik wil vooral weten hoe het zit met de samenhang en eventuele aanpak om verplaatsing van problemen te voorkomen.’’

In het af te sluiten gebied woont een groot aantal mensen. Buurtbewoners Robert Wit en Ton Heine hebben recentelijk een digitale petitie gehouden. Ze wilden weten of andere buurtbewoners ook last hadden van coffeeshopbezoekers, of van wildparkeerders en scheurneuzen. De petitie is bijna 500 keer ondertekend. ,,De gemeente heeft nader overleg aangekondigd. Er is nog geen datum bekend. Maar ik vind het geen halszaak dat de afsluiting op 1 juli een feit is. Het gaat om de juiste maatregelen in een groter geheel.’’

Bewonersvereniging

Wijkraad Binnenstad/Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad ‘s-Hertogenbosch (Blb) heeft recentelijk geen overleg gehad met de gemeente over de afsluiting. ,,Dat is vreemd. Want daar is bij ons wel behoefte aan’’, zegt secretaris Wout Heijnen.