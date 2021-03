Hiphopheld Jordi Nooijen weet met rap een boel te relativeren, ook hoe ‘fucked up’ MS kan zijn

,,Jordi heeft MS, maar is ondanks dat heel actief en optimistisch. Een soort jongerenwerker en inspirator voor veel jongeren in Den Bosch. Doet uit eigen initiatief veel voor de hiphopscene in Den Bosch. Organiseert Bunkersessies op Radio Banzai, nodigt wekelijks rappers uit om ze podium te bieden.” Lucas Verwegen - die zelf ook jongeren samenbrengt via verschillende stijlen van expressie, zoals break-dance en graffiti - over zijn lokale Bossche hiphopheld Jordi Nooijen.