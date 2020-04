Historie! Oeteldonk kiest unaniem voor vrouw aan het roer

Gewapende man verzet zich hevig bij arrestatie en spuugt joint richting agente in Den Bosch: kans op coronabe­smet­ting aanwezig

22:04 DEN BOSCH - Een 21-jarige man zonder vaste woon -of verblijfplaats is maandagmiddag in Den Bosch aangehouden, omdat hij wapens bij zich had en zich hevig verzette. Daarnaast spuugde hij een van de agenten in het gezicht. Bij de man is een coronatest afgenomen op basis van de nieuwe Tijdelijke Wet COVID-19.