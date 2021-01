Historische avond in Vught; nieuwe raadsleden beëdigd, thuis achter hun computer

De ‘corona-lockdown’ zorgde voor een sobere installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden in Vught. De belofte of eed werd deze keer niet uitgesproken in het mooie raadhuis voor een volle tribune met familie of andere dierbaren, met na afloop een bosje bloemen en fysieke felicitaties, maar thuis achter het beeldscherm.

Onderbroeken

Zo'n honderd belangstellenden volgden de unieke gebeurtenis. Zelfs de normaal gesproken inspirerende woorden van burgemeester Roderick van de Mortel bleven deze ‘corona-editie’ achterwege. ,,Dit is de eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Vught en tevens de eerste keer dat we raadsleden digitaal gaan beëdigen. Ik verzoek u vooral te blijven zitten. We willen voorkomen dat we net zoals bij de burgemeester van Antwerpen onbedoeld onderbroeken zien”, sprak hij en ging over tot het officiële moment.

Stembiljetten thuis opgehaald

De vergadering werd meerdere malen geschorst. Ondertussen haalden de leden van de griffie bij de raadsleden thuis de stembiljetten op voor de (tijdelijke) benoeming van de wethouders Saskia Heijboer, Toine van de Ven en Peter Pennings.

Nieuw was de ‘chatfunctie’ die een kijker aangreep om aandacht te vragen voor de geplande nieuwbouw van kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje op de locatie ‘Ouwerkerk’. Op de chat werd niet gereageerd.

Albert verlinde

Eén van de nieuwe raadsleden is VVD-er Albert Verlinde uit Cromvoirt. Zijn landelijke bekendheid zorgde er maandag voor dat Vught op verschillende radio- en televisiezenders werd genoemd. ,,Dat is heel erg leuk”, reageert hij. ,,Die aandacht voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. En voor de trots die we met elkaar uitstralen.”

Verlinde vindt het begrijpelijk maar jammer dat de installatie niet in Vughtse raadhuis plaats kon vinden. ,,In het raadhuis is toch leuker maar ik ben het er heel erg mee eens dat we het digitaal doen. Samenkomen is nu niet verantwoord én we hebben toch een voorbeeldfunctie als gemeentebestuur.”

Naast Verlinde werden maandagavond de volgende gemeenteraadsleden geïnstalleerd: Bregje Peijnenburg-van Gemert, Eddie van Doorn, Jos den Otter, Martien Vromans, Mike Venrooij en Guus van Woesik (Gemeentebelangen). Mark du Maine, Nathalie Pullens, Bert Timmermans (VVD). Kim Dorna, Nino de Lange, Karin Sprik en Ton van der Vossen (PvdA/GL). Willem-Jan de Graaff, Dion Meuwissen, Fons Potters, Dianne Schellekens en Joris Vrensen (D66). Ans Beijens (Helvoirt), Rutger Jans en Yvonne Vos (CDA). Dani Smith (SP).