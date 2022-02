‘Historische’ optocht voor duizenden carnavalliefhebbers: ‘Eigenwijs is ook wijs zeggen we in Vinkel altijd’

Christel was zondag één van de duizenden bezoekers tijdens de carnavalsoptocht in Kafland. Vriendinnen Annelies, Anita en Thea vallen in hun oranje/blauwe kleding op. ,,We zijn verdwaald; komen uit het Lampegat (Eindhoven red.). Het is genieten, we hebben plezier, hartstikke leuk”, vat het trio samen. ,,Daar hebben we, ondanks de dure benzine, een autoritje voor over. Normaal is die bij ons in Het Lampegat ook mooi, maar nu nog even niet hè.”