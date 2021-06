Hockeyclub Den Bosch wil vier padelbanen aanleggen: extra aanbod voor leden

Padel, redder van de tennis­clubs?

17 oktober DEN BOSCH - Tennisvereniging Maaspoort zag tien jaar geleden het ledenaantal dalen. Het bestuur zat met de handen in het haar. ,,Wilden we de terugloop een halt toeroepen, dan moesten we echt met iets nieuws komen”, herinnert voorzitter Peter Verschuur zich. Maaspoort was wel de eerste, maar niet de enige die op dat idee kwam. Zorgt Padel nu bij meer verenigingen in de regio voor groei?