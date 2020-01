Hockeyen in de winter: opblaashallen zijn in trek

Het is een doorn in het oog van veel hockeyverenigingen: tijdens de wintermaanden trekken de leden vanwege de zaalhockeycompetitie naar de sporthallen in de regio. Het eigen sportpark ligt er in december, januari en februari verlaten bij. Van een clubgevoel is even geen sprake. Bovendien hebben de clubs door de toenemende populariteit van zaalhockey een tekort aan zaalcapaciteit.

Een grote opblaashal op het eigen sportpark moet uitkomst bieden: de zogenoemde hockeydome kan over een veld gezet worden. HC Tilburg gebruikt de hal deze winter voor het derde jaar op rij. HC Den Bosch, Rosmalen en MOP uit Vught onderzoeken in meer of mindere mate of het mogelijk is een vergelijkbare hal in de wintermaanden op hun sportpark op te tuigen.

Quote Zorgvuldig­heid is belangrij­ker dan snelheid Walter van Benthem, Voorzitter MOP ,,We zitten midden in het proces. We willen heel graag, maar het mag nooit een blok aan het been worden”, zegt voorzitter Walter van Benthem namens MOP. Volgens hem zijn drie zaken belangrijk: het moet financieel en operationeel haalbaar zijn en het moet passen binnen de structuur van de club. ,,Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid.”

Speciaal aangelegde vloer

In de opblaashal, die ongeveer 100 bij 30 meter groot is, passen op een speciaal aangelegde vloer twee volwaardige zaalhockeyvelden en een klein trainingsveld. Ook zit er een kleine tribune bij. In plaats van dat een vereniging de leden tijdens de koude maanden onderbrengt in meerdere sporthallen, kan met de hockeydome iedereen op het eigen sportpark overdekt trainen en wedstrijden spelen.

HC Tilburg investeerde 400.000 euro in de opblaashal. Een gedeelte van het geld werd bij elkaar gebracht met een crowdfundingactie. Die enorme som geld is voor Den Bosch, Rosmalen en MOP de belangrijkste reden dat er nog geen opblaashal op hun sportpark staat. ,,We denken na over een businesscase waardoor het haalbaar zou zijn”, zegt Mark Brants als voorzitter van MHC Rosmalen.

Samen met zijn collega van HC Den Bosch zat hij eind vorig jaar om de tafel met de gemeente om te praten over zaalhockey en de beschikbare capaciteit van sporthallen. Brants: ,,Als incidentele gebruikers moeten wij de uurtjes bij elkaar sprokkelen. We moeten het nu te vaak doen met te weinig uren.”

Een opblaashal zou een oplossing kunnen zijn, al vindt de gemeente volgens Brants dat zoiets vanuit de clubs zelf moet komen. Namens HC Den Bosch laat Anneke van den Broek weten dat de club graag een opblaashal wil. Alleen worden de kosten niet gedekt door de 'besparing' op zaalhuur en de zaalcontributies.

Een eigen hockeydome zou ook bijdragen aan het clubgevoel, weten de vertegenwoordigers van de clubs. Brants namens Rosmalen: ,,Wij zijn een familieclub met gezonde ambities. Voor het familiegevoel zou het mooi zijn als onze leden altijd op het eigen sportpark kunnen hockeyen. Zo creëer je als club sociale ontmoetingen. Nu zien leden elkaar in de winter soms of helemaal niet."

Vijftien jaar

Bij HC Tilburg zouden ze niet meer zonder de hal, die ongeveer tien tot vijftien jaar meegaat, kunnen. ,,Normaal valt onze vereniging in de wintermaanden een beetje uit elkaar. Dat is niet langer het geval”, zegt Joris Salden namens HC Tilburg. Waar Rosmalen en Den Bosch vooral aan het kijken zijn wat mogelijk is, zijn ze bij MOP het verst met een eigen opblaashal. In mei moeten verenigingen hun voorkeursplanning voor de zaalhuur voor het volgend seizoen doorgeven. Dan moet ook duidelijk worden of MOP komende winter de beschikking heeft over een eigen hockeydome.