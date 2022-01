Hoe ‘achterlatertjes’ uit Den Bosch ook in Twente populair werden: ‘Je vrolijkt mensen hier echt mee op’

Bosschena­ren maken bourgon­disch imago waar, ook met gesloten horeca

DEN BOSCH/HELVOIRT - Ondanks dat de horeca dicht is, wordt er in de binnenstad van Den Bosch goed gegeten en gedronken. Want als we niet in het café of op het terras mogen neerploffen, dan maar op straat en uit de hand. En dat hoeft geen simpele koffie of een frietje met mayo meer te zijn - al mag dat natuurlijk wel.

