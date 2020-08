Hoe Den Bosch de uittocht stopte: ‘We gaan toch niet tussen de hoeren zitten?’

‘Ah, dus jij bent de zielenpoot die De Groote Wielen uit het slop mag trekken?', hoort Cees van de Kreeke van ambtenaren van de gemeente Den Bosch als hij in 1999 tot projectleider wordt benoemd van De Groote Wielen. In de beginjaren negentig wordt het gebied buiten Rosmalen aangemerkt om een groot nieuwbouwproject te bouwen. Het gebied behoort dan nog toe tot de gemeente Rosmalen, maar er komt een fusie met de gemeente Den Bosch aan. Er moeten ruim zesduizend woningen komen. Echt van de grond komt het project niet. Veel belanghebbenden hebben grond gekocht in het gebied en al die partijen moeten het eens met elkaar worden. Dat lukt jaren niet. Ook niet wanneer in 1996 de fusie een feit is.