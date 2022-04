Hoe Den Bosch iets positiefs overhoudt aan coronacrisis? Bossche Zomer krijgt vervolg

Creativi­teit rond Bossche Zomer levert overal blije gezichten op

DEN BOSCH - Het is een van de zeldzame dagen tijdens de Bossche Zomer dat het flink waait en soms hard regent als Yvonne Maas uit Den Bosch en haar korfbalvriendinnen van Be Quick uit Nuland neerstrijken op het strand van de Costa del Silo. ,,Ik woon hier om de hoek, fietste er dagelijks langs en vond het er zo leuk uitzien. Allemaal mensen met blije gezichten. Ik dacht: daar wil ik heen. Maar dit is de eerste keer sinds de start zeven weken geleden dat ik er ook daadwerkelijk ben. Heel chill, het is net of je op vakantie bent.”

